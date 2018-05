Aiseau-Presles : des trous, des petits trous, toujours des petits trous

Nous sommes à la rue quartier du roi à Pont-de-loup. En une trentaine de mètres, on aperçoit 7 rustines sur la voirie. Une riveraine s'insurge : "Lundi, on est encore venus. Parce qu'on avait oublié de tirer un tuyau d'eau et on a encore ouvert la rue. Et on recommence, c'est comme ça tout le temps. Et ce n'est pas qu'ici, c'est partout pareil, dans toutes les rues". Ces réparations vite fait, bien fait s'apparentent plutôt à des rustines qui ne tiennent pas. Thomas Hammond est agent technique à la commune d'Aiseau presles : "Les réfections se comportent mal dans le temps. Comme vous le voyez, cela fissure, l'eau s'infiltre et on a des voiries qui sont complètement déforcées, uniquement à cause de ces interventions-là." Ces cicatrices sur la route se transforment en boursouflure au point de créer des désagréments auprès des riverains. Nelly en sait quelque chose : "Quand le bus passe là-bas, dans le trou, cela fait des vibrations. J'ai même dû remplacer mon lustre que j'avais peur de recevoir sur la tête."

Mise en ligne des chantiers ?

La plateforme Powalco est pourtant disponible depuis le 1er avril. Elle devrait faciliter la coordination des chantiers, mais apparemment ce n'est pas le cas. Dominique Grenier, échevin des finances et bourgmestre faisant fonction : "Ca devient trop souvent la norme. On ne nous prévient pas. Et donc, on nous dit qu'il n'y a rien et quand on commence les travaux et qu'on a fait notre route, on vient nous la détruire, alors qu'elle n'est même pas réceptionnée. On se retrouve avec un trou refait, sur notre route qui vient d'être rénovée. C'est une rustine." Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. A la rue isolée à Aiseau, la SWDE n'a pas assisté à la réunion plénière. "On avait à peine commencé les travaux qu'ils ont été stoppés parce que la SWDE devait faire des raccordements à l'eau. C'est une bonne chose, mais nous, cela va nous coûter de l'argent parce qu'on a fait stopper l'entrepreneur. Donc, ce sont des frais en plus pour les habitants d'Aiseau-Presles".



Les autorités communales ont donc décidé d'adresser une amende administrative de 300€ aux impétrants qui ne respectent pas la procédure.