Aische-en-Refail : les ruines du château du XVIe siècle à vendre (Photos)

L’annonce détonne. Parmi les villas quatre façades et les maisons villageoises, la photo de la ruine attire inévitablement l’attention du visiteur d’un célèbre site immobilier. Elles montrent les vestiges d’un château et le prix de vente : 275 mille euros !

"Un bâtiment magique"

Aische-en-Refail : les ruines du château du XVIe siècle sont en vente - © Immobilière Hendrix

L’annonce précise d’emblée qu’il s’agit d’une ruine et que le bien est classé. Ce qui risque de rendre une éventuelle restauration encore un peu plus compliquée. Toutefois, Corinne et Thierry sont de retour pour la deuxième fois : "Ce qui m’a donné envie de visiter c’est le cachet et l’histoire du bien. Je me dis que c’est possible de redonner une seconde chance à ce bâtiment. Je trouve cette idée séduisante", sourit Corinne.

"C’est magique comme endroit", ajoute Thierry, "moi je suis un homme de vieilles pierres et je suis tombé amoureux…"