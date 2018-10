Aire de repos de Bierges: le projet de réaménagement fait polémique

Les automobilistes et autres conducteurs de poids lourds qui se sont arrêtés à l'aire autoroutière de Bierges l'ont sans doute remarqué. Des affiches jaunes ont été apposées sur les vitres des bâtiments (commerces et restaurants) des deux sites wavriens (sens Bruxelles-Namur et Namur-Bruxelles). Il s'agit d'un avis de la Ville de Wavre relatif à l'introduction d'un recours dans le cadre du projet de réaménagement de l'aire autoroutière. La population peut prendre connaissance du dossier au service de l'urbanisme de la Ville de Wavre jusqu'au 29 octobre prochain.

Un bras de fer, trois acteurs

Le différend oppose la Ville de Wavre, d'un côté. La Sofico (Société de financement complémentaire des infrastructures-Région wallonne) et Total (nouvel exploitant du site), de l'autre. Pomme de discorde: le projet de réaménagement et de modernisation des deux aires de repos de Bierges, le long de l'autoroute E411.

Pour rappel, fin 2017, la Sofico a renouvelé la concession pour l'exploitation de l'aire autoroutière. C'est la société Total qui succède à Esso, pour une durée de 20 ans. Le projet de Total est conséquent. En plus des activités classiques (qui seront modernisées), la multinationale prévoit un point bpost pour les colis, un point de vente de produits régionaux et de pralines, des bornes de recharge pour véhicules électriques, des pompes adaptées aux personnes à mobilité réduite et des prises pour camions frigorifiques. Il faut y ajouter plus de 200 places de parking pour voitures, un parking de covoiturage (170 emplacements) et 85 places destinées aux poids lourds. Et c'est principalement ce dernier point qui pose problème.

Des poids lourds gênants

Depuis longtemps, le parking des poids lourds irrite de nombreux riverains. Un quartier résidentiel jouxte les "emplacements camions", surtout côté Bierges vers Namur. "Le parking est trop près des habitations et des riverains se plaignent des nuisances sonores et autres", explique Anne Masson, échevine de l'urbanisme. "Certains chauffeurs, évidemment pas tous, ont créé des problèmes. Par exemple en s'introduisant dans les jardins privatifs. En dégradant des biens privés. Des incivilités que nous voulons éviter à l'avenir".

Sécuriser et encadrer les parkings

Pour la Ville de Wavre, le projet de réaménagement du site doit intégrer une série de mesures permettant d'éviter les débordements liés à l'utilisation des parkings poids lourds. "Nous avons réfléchi aux sites d'implantation et à la sécurisation des parkings, surtout pour les poids lourds", explique Anne Masson. "Nous avons prescrit dans notre avis un parking sécurisé de type II. Cela signifie des réservations préalables pour les emplacements poids lourds (encodage des immatriculations). Mais aussi des barrières de sécurité, des contrôles d'accès et des caméras de surveillance". Un dispositif qui, selon l'échevine, serait de nature à rassurer aussi les chauffeurs.

Mais l'objectif est-il aussi d'empêcher les migrants de s'introduire dans les camions, la nuit, à l'insu des routiers? On se souvient que la province avait pris des mesures, l'an dernier, suite à des heurts entre migrants et chauffeurs (sens Bierges-Bruxelles). La réponse d'Anne Masson est prudente: "Essentiellement, c'est pour éviter les nuisances qui impactent directement le voisinage. Nous avons voulu faire cesser les débordements et les incivilités de certains routiers".

L'étonnement de la Sofico

La Sofico se dit d'abord étonnée du blocage de la Ville de Wavre. "La Ville a été associée tout au long de la préparation du projet de réaménagement du site", explique Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico. "De plus, le dossier de renouvellement de concession vise surtout à améliorer toute une série de services. Il y aura par exemple un nouvel éclairage led, permettant une lumière moins diffuse et "dimmable" (intensité adaptable en fonction des besoins). Il y aura donc moins de pollution lumineuse. Les parkings seront plus visibles et mieux sécurisés. Quant à la demande de Wavre de clôturer le parking poids lourds, ce n'est pas une bonne idée. On sait par expérience que ce type de parking a un taux d'occupation particulièrement faible. Il incite les chauffeurs à aller stationner plus loin, sur les voiries adjacentes ou même sur le bord de l'autoroute, ce qui est très dangereux".

Total refusera les surcoûts

Très prudent, le porte-parole de Total Belgique espère qu'une solution raisonnable pourra être trouvée rapidement. "S'il y avait des coûts supplémentaires engendrés par une adaptation du projet initial, nous ne pourrions en tout cas pas payer la facture", affirme le groupe. Et d'ajouter que Total a "scrupuleusement respecté le cahier des charges".