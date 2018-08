Aïd-el-Kébir: GAIA organise une action contre l'abattage sans étourdissement à Bruxelles

GAIA organise une action contre l'abattage sans étourdissement - © Tous droits réservés

L'Aïd-el-Kébir est l'une des plus importantes célébrations de la communauté musulmane et prévoit le sacrifice d'un animal - le plus souvent un mouton - afin de célébrer la foi.

En Belgique, l'interdiction absolue de l'abattage sans étourdissement a été adoptée l'an dernier en Flandre et en Wallonie. Elle devrait entrer en application dès le 1er septembre 2019 en Wallonie et dès le 1er janvier 2019 en Flandre. A Bruxelles, un projet dans ce sens a été mis sur la table, mais aucun accord n'a été trouvé au sein du gouvernement régional.

77% des Bruxellois sont favorables à une interdiction

Le président de GAIA, Michel Vandenbosch explique: "Nous voulons que la région bruxelloise suive l'exemple de la Wallonie et de la Flandre. Je crois qu'il est absolument nécessaire que le gouvernement et le parlement bruxellois votent une loi pour éviter à des milliers d'animaux une souffrance totalement inutile et évitable".

"Je suis convaincu que certains partis politiques craignent les élections. Mais ils doivent savoir que 77% des Bruxellois sont favorables à une interdiction de l'abattage sans étourdissement", ajoute le président de GAIA.

Du côté du gouvernement bruxellois, il nous revient qu'il n'y a probablement aucune chance d'arriver à un accord avant les prochaines élections régionales de mai 2019.