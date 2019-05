Ahmed El Khannouss: « Le CDH s'est mis à dos les communautés musulmane et juive »

Ahmed El Khannous n’a pas été réélu après 10 ans au sein du Parlement bruxellois. Après avoir perdu son poste d’échevin à Molenbeek en octobre 2018, le cdH perd maintenant son siège régional avec un score de 1.580 voix (3.221 voix en 2014). Son échec personnel, l’élu l’attribue à un changement de cap du cdH. Celui qui est proche de l’ancienne présidente Joëlle Milquet ne mâche pas ses mots.

A quoi attribuez-vous votre échec personnel ? C’est tout de même moitié moins de votes que lors des précédentes élections régionales…

Mon échec personnel est lié à l’échec du cdH à Bruxelles et en Wallonie. Le parti est en train de régresser fortement par rapport à son score électoral. Il régresse également par rapport à des valeurs que nous défendons depuis très longtemps. Nous portons un message inaudible. Par exemple, lorsque nous avons décidé de retirer la prise au niveau des différents gouvernements, nous n’avons pas fait preuve de pédagogie. Cela a été fait de manière brutale même si j’ai marqué mon accord sur le fond. De plus, nous nous éloignons de la charte de l’humaniste qui est le texte fondateur du renouveau du cdH qui définissait le parti comme un parti ouvert, qui mettait en place des politiques inclusives, ouvertes vers l’autre.

Le cdH est devenu un parti qui exclut ?

En tout cas, c’est compris comme cela par l’électorat qui nous a sanctionnés. Je fais allusion aux sorties qui ont été formulées après les attentats. Nous nous sommes associés au gouvernement MR et N-VA pour soutenir des lois liberticides.

Vous visez au cdH le député fédéral Georges Dallemagne, qui faisait partie de la commission attentats ?

Je ne veux pas citer de noms, les personnes se reconnaîtront. Le plus important, c’est que le cdH a pris des positions qui ont fait que nous nous sommes mis à dos les communautés juives et musulmanes notamment dans le dossier de l’abattage rituel. Au nom d’un bien-être animal qu’il fallait évidemment défendre, on a remis en question des principes fondamentaux quant au droit de pouvoir pratiquer son culte garanti par la Constitution. Par moments, nous avons quitté notre chemin. Aujourd’hui, nous avons été pénalisés fortement. Et je ne parle pas de la question du port des signes religieux où nous avons été incapables d’apporter des réponses ou des explications nuancées, qui sont celles du parti depuis 2009 lorsque nous avons fait élire Mahinur Ozdemir. Tout cela a fait qu’à Bruxelles, cela nous a coûté très très cher. Nous perdons trois sièges dont le mien. Je ne pleure pas sur mon sort. Mais le cdH a un projet humaniste du 21e siècle à défendre à un moment où les extrêmes progressent.

Ces propos, les avez-vous adressés à Maxime Prévot, le président du cdH ainsi qu’à son prédécesseur Benoît Lutgen ?

Au lendemain de l’éviction de Mahinur Ozdemir, j’ai adressé un courrier, avec de plus de 50 élus du cdH, pour dire à Benoît Lutgen que nous étions en train de quitter cette ligne qui rassemble un certain nombre de personnes issues de la diversité autour d’un projet rassembleur. J’avais tiré la sonnette d’alarme à l’époque.

Quel est votre avenir personnel ?

Je reste toujours chef de groupe cdH à Molenbeek. Je continuerai cet engagement, je resterai attentif à la gestion de la commune. Ces dernières semaines, l’opinion publique a été surprise par des dysfonctionnements graves qui touchent Molenbeek. Je me donne le temps de la réflexion pour faire une reconversion intelligente, pour pouvoir utiliser toute mon expérience politique pour le mettre au service de ma reconversion. »