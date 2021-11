Agromet : une nouvelle plateforme météo pour le monde agricole

Connaître la température du sol la nuit, prévoir les précipitations du lendemain, autant d’informations cruciales pour tous les acteurs du monde agricole. Elles leur permettent en effet d’optimiser au mieux leurs processus de production tout au long de l’année.

Désormais, pour les aider à faire des choix judicieux, ils disposent d’un nouvel outil développé par le Centre wallon de recherches agronomiques et financé par la Région wallonne à hauteur de 600.000 euros.

Agromet – c’est le nom de la plateforme — leur donne accès à des informations très localisées et très rapidement, alors qu’auparavant, ces données n’étaient disponibles qu’une fois par jour.

"Le principe est le suivant : on part de nos 30 stations météo physiques existantes", précise Damien Rosillon, en charge du projet, "on croise les données avec des données d’altitude, de longitude et de latitude, pour créer des stations virtuelles qui couvrent l’ensemble de la Wallonie. L’avantage majeur, c’est que les données remontent désormais en temps réel sur le site internet, ce qui est très important pour une prise de décision correcte en agriculture."