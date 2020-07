Beaucoup de pluie en hiver, un printemps très sec...La météo a joué les montagnes russes. Certains champs ne l'ont pas très bien vécu. Les premières récoltes d'escourgeon ont livré leur verdict: rendements très variables, de "bon" à "très mauvais". L'été 2020 ne sera pas le meilleur pour nos agriculteurs.

A Quevaucamps, Pascal Lesplingart est le seul agriculteur bio. Il cultive 64 hectares, sur un sol disons...difficile? "Il y a sans doute pire", avoue-t-il en riant, "mais c'est vrai que j'ai une terre très sableuse, sur du silex. Mon grand-père disait que pour récolter, à Quevaucamps, il faut qu'il pleuve au moins une fois par semaine". Ces derniers mois, les précipitations se sont faites rares. Pascal ressent les effets de la sécheresse, à différents niveaux. "Prenez cette prairie. J'ai laissé un tas de fumier l'an dernier. Il a fallu resemer, pour combler le trou. Cela n'a rien donné. Dans une de mes prairies, les sangliers ont causé des dégâts, sur deux hectares. J'ai resemé aussi. Rien!"

Il nous emmène dans un champ où il cultive un mélange de plusieurs céréales. "Il y a de l'orge notamment, et des pois aussi! Les pois, on n'a quasiment rien. Le problème semble général, on en parle beaucoup entre nous, agriculteurs". Partout, des trous. Comblés par des mauvaises herbes. "En principe, quand les céréales poussent bien, la lumière ne passe plus au travers. Ici, on voit que le soleil a su atteindre le sol, car beaucoup d'adventices sont venues pousser entre les autres plants! On a des camomilles par exemple". C'est joli, mais ce n'est pas l'idéal, car ces mauvaises herbes vont se mélanger au reste des céréales, lors de la moisson. Du côté du foin, ce n'est pas plus brillant. "L'an dernier, j'ai récolté 80 boules. Cette année-ci, sur la même superficie: 35 boules de foin seulement…"



Agriculture: les rendements ne seront pas au top cette année - © Tous droits réservés Notre agriculteur est un peu dépité, car c'est la troisième année que la sécheresse provoque des dégâts dans ses cultures. "On a eu la chance d'avoir beaucoup d'eau pendant l'hiver, mais ensuite, quasiment plus rien. Ce ne sont pas quelques orages, quelques fortes pluies comme celles de la semaine dernière, qui vont faire remonter les nappes phréatiques...et nos rendements!" Et vu qu'il produit en bio, pas question d'ajouter des engrais, des pesticides, ou quoi que ce soit qui puisse doper les récoltes. "Nos rendements sont toujours fort aléatoires. On le sait, on fait avec. Mais cette année-ci, on le ressent encore plus".



Beaucoup de mauvaises herbes entre les plants - © C Legrand Michel Thienpont cultive ses terres à Steenkerque, dans l'entité de Braine-Le-Comte. "J'ai une trentaine d'hectares, où je cultive un peu de tout", explique l'agriculteur. "5 hectares de maïs, 2,5 de betteraves, 7 de céréales, et des prairies". Pour lui, c'est très clair: "toutes nos récoltes ont souffert d'un printemps trop sec. Les agriculteurs vont avoir des soucis financiers, c'est une certitude". Il a de fortes craintes pour ses maïs et ses betteraves. "Nous n'en aurons la confirmation qu'en septembre et en octobre, au moment des récoltes, mais voyez dans les champs, il y a des espaces vides! Ca se voit qu'il y a eu des problèmes d'eau, ou de levée". Sur le front de la paille, les nouvelles ne sont pas excellentes. "La qualité est bonne", précise Michel Thienpont, "mais pas la quantité. On va tourner à 2 ou 3 tonnes l'hectare, au lieu de 5 à 6 tonnes l'an dernier. Ce qui est rare est cher, donc ceux qui devront en racheter la paieront à un prix plus élevé". La plupart des agriculteurs ont heureusement encore du stock, nous dit il. "On en a consommé moins cet hiver, car il a fait relativement doux. Les bêtes ont aussi été remises en prairies plus tôt que d'habitude". Il n'était pas concerné par les moissons d'escourgeon. "Ce que j'entends, autour de moi, c'est que les rendements sont 20 à 30% moins bons que l'an dernier. Plutôt de l'ordre de 6 à 9 tonnes par hectare, au lieu de 8-11 tonnes à l'hectare".



Agriculture: les rendements ne seront pas au top cette année - © Tous droits réservés Les premières tendances à l'observatoire du CARAH A Ath, l'asbl provinciale du C.A.R.A.H. suit de près les récoltes céréalières. "Pour l'instant, seules les récoltes d'escourgeon sont terminées sur toutes les parcelles", précise Olivier Mahieu, du service expérimentations et avertissements . "On constate de grandes variations, d'une parcelle à l'autre. Cela s'explique par les conditions plutôt extrêmes que nous avons connues ces derniers mois. Beaucoup d'humidité en hiver, puis de la sécheresse au printemps et en début d'été. Sur certains sols, l'escourgeon s'est bien développé malgré tout. Les sols avec un bon drainage. Sur d'autres sols, les rendements sont très bas. Les sols lourds, non drainants, ont en quelque sorte "souffert deux fois". Trop d'eau en hiver, pas assez quelques mois plus tard". Les sols sableux, ceux de la "Campine Hennuyère" ont particulièrement souffert des récentes conditions climatiques. "Quand le sol ne retient pas du tout l'eau, en période de sécheresse, c'est la catastrophe". Côté timing, qu'en est-il? "L'escourgeon a été récolté dans les temps, même si on espérait terminer en avance, cette année. La pluie de la fin du mois de juin et de début juillet a retardé les moissons. Ensuite, nous aurons le blé. Il devrait être assez précoce. Les moissons de colza et d'orge brassicole se dérouleront plus ou moins au même moment". La qualité sera-t-elle au rendez-vous? "Très difficile à dire, à l'avance. Le blé supporte en tout cas mieux l'humidité que l'escourgeon. Je m'attends à des résultats à nouveau très fluctuants, d'une parcelle à l'autre".