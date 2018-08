Agression raciste et bagarre sur les rails à Aarschot: "Un train en direction d'Anvers a dû être arrêté"

La vidéo, filmée dans la garde d'Aarschot et partagée sur les réseaux sociaux, parle d'elle-même. Tout commence par un échange verbal. "Pourquoi es-tu si arrogant", demande une voix. "Tu pues de la gueule", répond une autre. On voit ensuite un jeune homme en jeter un autre sur les rails. S'ensuit une bagarre entre les deux personnes, tandis que des témoins de la scène tentent de les séparer.

Les circonstances exactes de la bagarre sont peu claires. Dans une version plus complète de la vidéo, on entend une série de propos racistes. Une enquête a été ouverte par le parquet de Louvain.

Ce qui est sûr, c'est que cette bagarre a eu des conséquences sur le trafic ferroviaire. La circulation des trains a été suspendue pendant plusieurs minutes. "Un train en direction d'Anvers a dû être arrêté. Ce qui s'est passé aurait pu causer un danger de mort", précise Thomas Baeken, porte-parole d'Infrabel, cité par Het Nieuwsblad.

Extrêmement dangereux et inacceptable

De son côté, le bougmestre d'Aarschot André Peeters (CD&V) s'est dit choqué par la vidéo et a réclamé de fortes sanctions à l'égard des personnes impliquées dans la bagarre. "C'est extrêmement dangereux et inacceptable. Des gens auraient pu être gravement blessés voire pire", commente-t-il, soulignant l'utilité des onze caméras de surveillance que la commune avait fait installer en juin autour de la gare.

Au vu de la situation, l'homme politique demande à la justice d'agir en conséquence. "Je compte sur l'enquête du parquet pour faire pleinement la lumière sur ce qui s'est passé et sur l'origine (de la bagarre, ndlr)."

Le bourgmestre s'inquiète également "du caractère raciste qui semble se dégager de cet incident". "Je suis fier qu'à Aarschot nous cohabitions tous ensemble de manière adéquate, peu importe la différence. Nous n'avons donc pas besoin de gens qui menacent cela", conclut André Peeters.

Un point de vue partagé par Gwendolyn Rutten, présidente de l'Open VLD et candidate bourgmestre à Aarschot, sur les réseaux sociaux. "C'est bien que la police et le parquet interviennent immédiatement ici!", écrit-elle. "Il n'y a pas de place dans notre ville pour les insultes et les bagarres. Et c'est très clair: il n'y a pas de place dans notre ville pour le racisme. Nous sommes tous Aarschot. Une ville d'où vous n'êtes pas originaire mais où votre avenir compte. Une ville où l'on se considère avec respect.