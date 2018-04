Agression homophobe dans le centre-ville de Bruxelles: "Une telle violence, c'est juste stupide"

Deux hommes disent avoir été agressés dans le quartier de la Bourse, la nuit de samedi à dimanche, alors qu'ils rentraient d'une soirée un peu arrosée. Ils témoignent de leur mésaventure dans un texte qui circule sur les réseaux sociaux.

Il est à peu près 2h30 du matin, quand le couple traverse main dans la main le boulevard Anspach. Les deux hommes sont d'abord dévisagés et sifflés par un groupe de jeunes qui semblent avoir moins d'une vingtaine d'années.

Cinq d'entre eux se mettent à les suivre à la rue Paul Delvaux (une petite rue qui part de biais, face à la Bourse). Et là, les sifflements laissent la place aux insultes homophobes, puis aux coups.

Il faudra alors attendre l'intervention de deux témoins pour faire partir le groupe d'agresseurs. Les deux victimes portent les traces des coups.

Dans quel état sont-ils ? Ils sont surtout très choqués. "On est un peu dégoutté, nous a répondu l'une des deux victimes. Au quotidien, on a l'impression de s'affirmer, de poser des actes pour que la tolérance soit présente. On sent autour de nous du soutien, des encouragements. Malgré tout, cela en dérange encore certains. On ne sait pas pourquoi... Pourquoi ont-ils besoin à toute force de s'intéresser à ce qui se passe dans notre vie? (...) Une telle violence basée sur la différence... c'est juste stupide! C'est comme si je vous frappais parce que vous portiez des lunettes. C'est absurde!"