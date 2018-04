Agression homophobe dans le centre de Bruxelles: "Une telle violence, c'est juste stupide"

Dans quel état sont-ils ? Ils sont surtout très choqués. "On est un peu dégoutté, nous a répondu l'une des deux victimes. Au quotidien, on a l'impression de s'affirmer, de poser des actes pour que la tolérance soit présente. On sent autour de nous du soutien, des encouragements. Malgré tout, cela en dérange encore certains. On ne sait pas pourquoi... Pourquoi ont-ils besoin à toute force de s'intéresser à ce qui se passe dans notre vie? (...) Une telle violence basée sur la différence... c'est juste stupide! C'est comme si je vous frappais parce que vous portiez des lunettes. C'est absurde!"