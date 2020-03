Agression de Fanny Appes: le suspect sous mandat d'arrêt

Xavier B., l'homme de 41 ans soupçonné de tentative de meurtre sur Fanny Appes, a été placé sous mandat d'arrêt, indique lundi le parquet d'Hal-Vilvorde.

La victime, une athlète âgée de 30 ans, a été poignardée le 13 février dans un train à Linkebeek. Elle a été blessée mais ses jours n'étaient pas en danger.

L'auteur présumé, son ex-compagnon, avait pris la fuite vers la France après les faits. Il est apparu qu'il harcelait la jeune femme depuis un certain temps. Il y a six mois, celle-ci avait déposé plainte à Nivelles et à Braine-l'Alleud.

Le quadragénaire a finalement été interpellé à Douai, dans le nord de la France, sur base d'un mandat d'arrêt européen. Il a ensuite été livré aux autorités belges.

Originaire du Cameroun, Fanny Appes est arrivée en Belgique il y a une dizaine d'années. Sprinteuse de haut niveau, elle s'entraîne au Royal Cercle Athlétique du Brabant Wallon à Nivelles. Elle espérait participer aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo, mais elle a dû mettre sa carrière en suspens en raison du comportement de son ancien compagnon.