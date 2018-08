Agression à la gare d'Aarschot: le suspect nie le motif raciste devant la chambre du conseil

L'individu de 35 ans placé sous mandat d'arrêt à la suite d'une agression survenue dimanche à la gare d'Arschot a comparu vendredi devant la chambre du conseil de Louvain. Celle-ci doit se prononcer dans l'après-midi sur la prolongation éventuelle de la détention du suspect. Poursuivi pour avoir projeté un adolescent de couleur noire sur les voies ferrées, le trentenaire nie le motif raciste et affirme qu'il s'agit d'une discussion qui a mal tourné.

Dimanche dernier, le suspect et deux femmes ont agressé un jeune homme de 15 ans qui attendait le train pour Louvain à la gare d'Aarschot. D'après le parquet, "l'homme l'a poussé et une des femmes a fait une remarque raciste". Des images de la scène, capturées par la soeur aînée de la victime, ont permis d'identifier et d'interpeller les trois personnes incriminées.

Les deux femmes ont été libérées après audition, mais l'homme a été placé sous mandat d'arrêt pour coups et blessures intentionnels à caractère raciste.

"Mon client affirme qu'il n'y avait aucun motif raciste dans son geste qu'il qualifie, certes, d'impulsif après une discussion qui a mal tourné", explique Me Karel Claes. "Selon lui, il aurait posé une question au jeune homme à laquelle celui-ci aurait répondu de façon grossière et agressive, ce qui a provoqué l'altercation", ajoute l'avocat.

Le suspect se dit bouleversé. "Il est sous le choc de l'ampleur qu'ont pris les événements", précise Me Claes.