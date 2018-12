Agressée, sa voiture volée, une députée bruxelloise dénonce l'insécurité à la Porte de Hal

La RTBF a appris que Nadia El Yousfi (PS), députée bruxelloise, conseillère communale et de police à Forest a subi une violente agression avec vol de voiture dans le quartier de la Porte de Hal. C'était le 17 novembre dernier dans le quartier de la Porte de Hal. Contactée, la femme politique confirme les faits.

"Il était 19h ce jour-là, je me rendais chez ma soeur qui habite dans le quartier depuis six ans", nous raconte la députée. "J'étais en voiture, je cherche une place. Après quelques minutes, j'en trouve une sur le boulevard Jaspar, à Saint-Gilles, à hauteur d'un night-shop et du parking d'Interparking. Il y avait là un groupe de jeunes qui attendait. Il était tard, il faisait noir et j'ai hésité à me garer là. Mais en même temps, je ne pouvais pas faire autrement." Pour se rendre chez sa soeur, Nadia El Yousfi doit traverser la Petite Ceinture et rejoindre le boulevard de Waterloo, côté Ville de Bruxelles. "Je traverse. Il n'y a pas grand-monde. Derrière moi, j'entends deux voix. Deux voix d'hommes. Je presse le pas. Mais rapidement, sans m'en rendre compte, je sens deux mains qui m’agrippent. Un des hommes me balaie et je tombe au sol, ma tête frappe le sol."