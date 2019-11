Agora Brussels fait du porte-à-porte à la recherche des oubliés de la politique

La majorité des personnes qui ont répondu favorablement possède un diplôme universitaire. C’est un véritable problème pour Agora Brussels qui voudrait plus de représentativité. "90% des répondants sont universitaires. On a besoin de 37% de personnes qui n’ont pas de diplôme secondaire et 27% de personnes qui n’ont pas fait l’université. C’est très important pour nous d’avoir toutes les réalités qui sont représentées", expose Florence Prudhomme, qui gère la communication du mouvement.

Du porte-à-porte pour pallier le manque de représentativité

Les bénévoles ont donc commencé le porte-à-porte pour aller à la rencontre de tous les Bruxellois.

Près de la gare du Nord, par exemple, peu de personnes sélectionnées ont répondu à la lettre d’Agora. Jean Rosenfeld, bénévole et doctorant à l’ULB, frappe aux portes et sonne aux interphones. "Le premier message, ça va être de leur demander s’ils ont bien reçu notre invitation. Ensuite, on essayera de les convaincre de participer à cette assemblée, d’essayer de comprendre pourquoi ils n’avaient pas répondu, de les inciter à venir parce qu’on aimerait vraiment les avoir dans l’assemblée", explique-t-il. Pour que tous les membres puissent se rendre à l’assemblée, un défraiement et une garderie pour les enfants sont proposés aux membres.

Après quelques essais infructueux, au bout de l’interphone. Nikki reçoit les bénévoles chez elle, au troisième étage d’une habitation sans prétention. Après un court discours, elle accepte de participer. Pour elle, c’est une évidence. "Pendant ces assemblés je parlerai certainement plutôt de social. Le niveau de vie diminue de plus en plus et ça c’est difficile. On voudrait quand même un changement", confie la jeune femme.

L’idée d’Agora Brussels c’est ça aussi : aller chercher les oubliés de la politique pour les faire participer. "Notre parlementaire est simplement un porte-parole de cette assemblée. Il va communiquer au parlement les décisions de cette assemblée, comment les débats se sont déroulés, quels experts les membres ont consultés". La première assemblée citoyenne aura lieu le 30 novembre, quand tous les membres seront sélectionnés.