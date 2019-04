Affluence à Bruxelles pendant les vacances de Pâques

Le congé de printemps à Bruxelles s'est traduit par une affluence touristique, indique jeudi visit.brussels. Les hébergements bruxellois ont atteint des taux d'occupation records.

Le taux d'occupation moyen au cours des vacances s'est élevé à 79,10% (+15 points de pourcentage par rapport à 2018). La première semaine, bien aidée par le sommet européen, a vu les hôtels atteindre un taux d'occupation de 82,2% (+29 pp), tandis que le taux pendant la seconde s'est élevé à 76% (+2 pp). Le week-end pascal a attiré quantité de touristes, avec un taux d'occupation moyen de 87,7% (+22 pp) et un pic de quasi saturation la nuit de samedi à dimanche (98,7%).

Pour visit.brussels, "ces chiffres records en période de vacances confirment la tendance observée en 2018". "En effet, le secteur des loisirs est un plein essor depuis 2018 et atteint désormais le même niveau que le secteur professionnel."

L'année 2018 a effectivement donné du baume au coeur de la Région, avec une augmentation de 10% du nombre de nuitées par rapport à 2017. Et la tendance se confirme depuis janvier 2019 avec une hausse de 3 à 4% des nuitées dans les hôtels bruxellois par rapport à la même période en 2018. "L'objectif de doubler le nombre de nuitées et d'atteindre 10 millions de nuitées en 2020 est plus que jamais à portée de main", se réjouit le ministre-président Rudi Vervoort.