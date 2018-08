Affichage électoral: pour être près de la route, les candidats flirtent avec la ligne blanche

Il y a quelques jours, à Namur, la police domaniale de la Région wallonne a procédé à l'enlèvement de plusieurs panneaux d'un candidat CDH et de la remorque électorale d'un candidat du MR. Le matériel publicitaire était installé au bord d'une route très fréquentée, sur le domaine public. "Et c'est interdit", rappelle Laurence Zanchetta, la porte-parole du SPW. Sur le domaine public, les candidats peuvent afficher uniquement sur les panneaux spécialement installés par les communes pour les élections."

Tanguy Auspert plaide la bonne foi. "Le propriétaire privé pensait lui-même qu'on était chez lui. Mais la Région wallonne m'a envoyé les plans du cadastre. Effectivement, mes panneaux mordaient sur le domaine de la Région wallonne."

Les agriculteurs sont courtisés

La stratégie des candidats est claire : dénicher un jardin, un champ, un verger privé au bord d'une route avec beaucoup de circulation, comme la nationale 4 entre Namur et Marche, et convaincre le propriétaire. "Ce sont souvent des gens qu'on connaît, des amis ou des sympathisants, explique Tanguy Auspert. Mon meilleur emplacement sur la nationale 4, c'est dans un verger qui appartient à Pierre Piron, un agriculteur qui est candidat sur la liste CDH aussi."

Mais il est parfois aussi tentant pour les candidats de se rapprocher le plus possible de la voirie pour une question de visibilité, au risque d'empiéter un peu sur le domaine public. Et de se faire confisquer son matériel électoral pour quelques heures. Des amendes sont prévues mais elles sont rarement appliquées. "Sauf en cas de récidive, prévient Laurence Zanchetta.