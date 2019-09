Affaire " Pauwels " : la défense plaide l'irrecevabilité

La chambre des mises en accusation de Mons s’est penchée ce matin sur l’affaire de home-jacking dans laquelle l’ex animateur d’RTL Stephane Pauwels est inculpé. Pour rappel, la justice ne lui reproche pas une participation directe aux faits mais l’envoi d’un SMS ambigu à l’un des auteurs présumés. Dans ce message, il lui demandait de faire peur à l’ex de sa compagne qui a finalement été braqué chez lui à Lasne. Pour Stephane Pauwels, c’est cette dernière qui a envoyé le SMS avec son téléphone alors qu’il était au volant.

Ce dossier concerne en tout 26 agressions commises à domicile entre 2015 et 2017 dans le Brabant wallon et le Hainaut. Aujourd’hui, la défense a demandé l’irrecevabilité des poursuites suite à l’attitude du chef d’enquête. Ce dernier a entretenu une relation avec la compagne d’un des inculpés. Il était par ailleurs très proche du procureur fédéral et du juge d’instruction ce qui peut porter atteinte à son objectivité. Son comportement lors de certaines auditions est aussi pointé du doigt. Le policier fait actuellement l’objet d’une instruction à Charleroi. La chambre des mises rendra sa décision concernant cette demande d’irrecevabilité le 22 octobre prochain.