Affaire Christian Van Eyken : en route vers un troisième procès

Plus tôt, l’avocat général Damien Vandermeersch avait demandé à la Cour de cassation, de casser partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles condamnant l’ancien député Christian Van Eyken et son épouse Sylvia Boigelot à 27 ans de prison pour assassinat. Il estime que l’argumentation de la cour concernant la détermination de la peine n’est pas correcte.

La Cour de cassation a partiellement cassé, mercredi après-midi, l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 16 février dernier qui a condamné l'ancien député au Parlement flamand Christian Van Eyken et son épouse, Sylvia Boigelot, à 27 ans de prison pour assassinat. La cassation porte uniquement sur la partie de l'arrêt qui concerne la détermination de la peine. Les deux époux seront donc rejugés uniquement sur l'aspect de la sanction, devant la cour d'appel de Mons.

27 ans de prison pour Van Eyken et son épouse - 16/02/2021

27 ans de prison pour Van Eyken et son épouse - 16/02/2021

La cour d’appel de Bruxelles a condamné, le 16 février dernier, l’ancien député au Parlement flamand Christian Van Eyken et son épouse Sylvia Boigelot à 27 ans d’emprisonnement, pour l’assassinat de celui qui était le compagnon de cette dernière, Marc Dellea, commis en 2014 à Laeken.

La cour a confirmé le jugement de culpabilité prononcé en première instance par le tribunal correctionnel de Bruxelles, mais a aggravé la peine, celle-ci passant de 23 à 27 ans de prison. Pour justifier cette sévérité, la cour a pris en considération le fait que "l’espoir" que le premier juge a formulé "d’une capacité d’amendement" des prévenus "était vain".

Cette argumentation, selon l’avocat général à la Cour de cassation, n’est pas légale. Les juges d'appel ont justifié cette aggravation de la sanction en raison du fait que les deux prévenus "sont restés figés dans la posture dans laquelle ils se sont placés" et qu'ils "ne se sont pas montrés dignes de la confiance des premiers juges dans leur capacité d'amendement", a-t-il rappelé. Or, un prévenu a le droit de ne pas être d'accord avec une décision rendue et d'interjeter appel sans qu'il lui en soit tenu rigueur ensuite.

Les juges ont donc suivi son réquisitoire, le dossier sera renvoyé devant une autre Cour d’appel, celle de Mons en l'occurrence, où les époux Van Eyken seront rejugés uniquement sur la peine. Ils seront remis en liberté dans l’attente de leur nouveau procès.