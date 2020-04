Aéroports wallons et coronavirus : l'Europe accepte le report des redevances

La Commission européenne a approuvé le report du paiement des redevances de concession par les aéroports wallons de Charleroi et de Liège. Normalement, ils auraient en effet dû verser cette année plus de 18,5 millions d’euros à la Région. Cette mesure était demandée afin d’atténuer l’impact économique de la pandémie de coronavirus sur ces aéroports.



"C’est le premier régime d’aides d’État qui nous est notifié par un État membre afin d’atténuer les dommages subis par les exploitants d’aéroports, qui ont été durement frappés par la pandémie de coronavirus", a fait observer la commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager.



La Commission avait considérablement assoupli, il y a quelques semaines, les règles sur les aides d’Etat afin de faciliter les soutiens aux entreprises touchées par la crise.

►►► À lire aussi : Notre dossier spécial coronavirus

Les aéroports de Charleroi-Bruxelles-Sud (BSCA) et de Liège (Liege Airport) ont ainsi la possibilité de reporter le paiement des redevances de concession payables en principe pour l’année 2020. Le report ne devra pas dépasser six ans et devra faire l’objet d’une rémunération minimale, note l’exécutif européen.



Pour BSCA, le montant cumulé des redevances dont il est envisagé de postposer la facturation s’élève à près de 16 millions d’euros. Pour Liege Airport, le montant est de 2,65 millions d’euros, selon le cabinet du ministre wallon en charge des aéroports, Jean-Luc Crucke (MR), qui avait porté cette demande.