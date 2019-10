Aéroport de Charleroi : une simulation de crash aérien organisée

Si un accident aérien survenait à l’aéroport de Charleroi, la situation serait-elle sous contrôle ? C’est ce que veulent vérifier les services de secours de l’aéroport. C’est pourquoi un grand exercice de secours est organisé aujourd’hui. But de l’opération : analyser le fonctionnement du plan d’urgence interne, et l’adapter si besoin.

Le scénario : un avion percute un bâtiment. Tous les services de secours sont sur le pont pour ce "plan catastrophe": pompiers, police locale et fédérale, services médicaux, Croix-Rouge, Skeyes, le Service Public de Wallonie… Tout le monde joue le jeu pour tester les procédures de sécurité. "Tous les deux ans l’aéroport teste son plan interne d’urgence, avec les services intérieurs comme extérieurs", explique Pierre Halleux, coordinateur de cet exercice et vice directeur du département sécurité de l’aéroport de Charleroi. "Les sauvetages doivent être faits par rapport à l’avion, et dans le bâtiment, et les envoyer vers les hôpitaux. Mais ce n’est pas tout : si cet accident arrivait, l’aéroport serait fermé. Il faudrait alors réorienter des passagers. Il faut tout prévoir".

Environ 160 personnes sont impliquées dans l’exercice - © Tous droits réservés

Environ 160 personnes sont impliquées dans l’exercice. "C’est beaucoup, mais c’est indispensable, précise Pierre Halleux. " On veut être sûr que si un jour ce genre d’accident arrive, on soit prêts. Cela demande environ six mois de préparation, puis après 3 mois pour la mise en œuvre de toutes les notes qui vont sortir de là pour appliquer les remarques, les améliorations."

S’améliorer pour sauver le plus de vies : c’est la mission claire de cet exercice. "Si un pompier a 8/10, c’est bien, mais s’il y a dix victimes, ça veut dire qu’on en a perdu deux. Or, nous, on veut sauver tout le monde. Et pour y arriver, on doit tout le temps améliorer nos performances", conclut le coordinateur.