Aéroport de Charleroi : L'allongement de la piste dans sa dernière phase

Les travaux d’allongement de la piste de l’aéroport de Charleroi entrent dans leur dernière phase. Une visite du chantier était organisée ce jeudi. Lancés début 2019, ces travaux porteront la longueur totale de la piste à 3200 mètres d’ici octobre prochain. De quoi ouvrir la porte aux vols transatlantiques : "Avec la piste actuelle, nous avons atteint certaines limites dans notre développement commercial, constate Philippe Verdonck, le patron de l’aéroport. Avec une piste plus longue de 650 mètres, nous arrivons à 3200 mètres et donc les vols "longs courrier" seront possibles."

Depuis 2 ans maintenant, ce sont, en moyenne, 40 travailleurs qui sont occupés en permanence sur ce chantier d’envergure. C’est un chantier très important stratégiquement pour l’aéroport qui compte sur cet allongement de piste pour se relancer : "Evidemment, cela fait quasi 2 ans que nous souffrons de la pandémie et de ses conséquences catastrophiques pour notre secteur, poursuit Philippe Verdonck. Alors cette piste et les perspectives qu’elle ouvre, c’est un coup positif pour le moral de tous et particulièrement pour celui des travailleurs qui trinquent depuis des mois maintenant."

On le sait, le trafic aérien est quasi à l’arrêt, l’aéroport va mal et à la sortie de cette crise, il faudra rapidement redresser la barre : "Tous les aéroports du monde entier sont en difficulté, analyse Jean-Luc Crucke, le ministre wallon en charge des aéroports. Mais, ici, on doit profiter des circonstances puisqu’on peut espérer une reprise des activités dans les aéroports au moment où on pourra bénéficier des avantages de cette nouvelle piste. On doit conserver nos atouts, nos qualités et élargir notre offre de destinations. Par ailleurs, cette crise a permis de renforcer nos liens avec Ryanair, le partenaire historique de l’aéroport. Autre aspect important et positif, c’est l’attitude encourageante de notre actionnaire privé "SAVE" qui a accueilli favorablement le plan de recapitalisation de l’aéroport. Une recapitalisation qui devrait d’ailleurs se concrétiser dans quelques semaines."

C’est en octobre prochain que l’inauguration officielle de la piste a été fixée.