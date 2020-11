Aérodrome de Temploux : le bâtiment principal devrait être prêt pour avril 2021

Depuis son rachat en 2017, l’aérodrome de Namur, à Temploux, est en mutation constante. En 2018, les pistes ont été entièrement refaites, ainsi que les hangars, dont les toitures étaient en amiante. En 2019, la SONACA venait s’installer avec une cinquantaine de travailleurs dans un hall de 2000 m² flambant neuf, construit sur fonds propres par l’aérodrome. "En priorité, nous nous étions occupés des utilisateurs, résume aujourd’hui Benjamin de Broqueville, administrateur délégué. "Maintenant, il est temps de s’occuper des visiteurs et de l’aspect business." Et donc de s’attaquer à un projet de taille : la restauration du bâtiment principal, dont la façade en silex date des années 70, et qui accueillait déjà quelques bureaux et un restaurant. "Deux tiers du bâtiment étaient toutefois inoccupés. A l’étage, y avait encore 12 chambres d’hôtel à l’abandon."

Une tour au milieu des poissons

Des travaux ont lieu depuis fin 2019. Et si le Covid leur a fait prendre du retard, l’extérieur du bâtiment a déjà quasiment son aspect définitif. Au rez-de-chaussée, face aux pistes, une excroissance circulaire frappe directement le visiteur. Il s’agit… De la future tour du commandant. "Non, elle ne doit pas nécessairement être en hauteur", s’amuse Olivier de Spoelberch, propriétaire de l’aéroport. "L’important est d’avoir une vue parfaite sur la piste. De plus, pendant les périodes creuses, le commandant peut se sentir seul. Ici, il sera près des bureaux, et pourra plus rapidement aider sur les pistes si besoin" A défaut de voir passer des oiseaux, il jouira en outre de la présence de poissons, qui circuleront dans le bassin cerclant la tour. Une originalité dont le propriétaire n’est pas peu fier…

Le reste du rez-de-chaussée se composera principalement de bureaux loués à des acteurs du secteur de l’aviation (dont l’école de drones), et d’un important espace Horeca, comprenant un snack ouvert toute la journée et un restaurant. Mais aussi d’une terrasse et d’une pleine de jeu.