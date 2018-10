Administrations wallonnes: Vers un accord avant la fin de l'année

"La réunion de ce jeudi avec le gouvernement wallon à propos de la situation dans les services publics régionaux a été très constructive. La volonté existe de parvenir à un accord global avant la fin de l'année", s'est réjouie Silvana Bossio, secrétaire nationale de la CSC Services Publics, à l'issue de la réunion où étaient notamment présents, du côté de l'exécutif, le ministre-président Willy Borsus (MR) ainsi que les ministres wallons de la Fonction publique, Alda Greoli (cdH), et de l'Emploi, Pierre-Yves Jeholet (MR).

Le front commun syndical CGSP/CSC/SLFP avait déposé un préavis d'actions début octobre qui avait débouché sur une grève dans les administrations wallonnes le 19 octobre dernier. Les syndicats reprochent principalement au gouvernement wallon sa lenteur dans la mise en œuvre des engagements politiques pris en 2017 et 2018 destinés à faciliter l'accès au statut pour les contractuels et à aménager les fin de carrière à partir de 60 ans pour les agents de niveau C et D exerçant un métier pénible. Ils s'élèvent également contre des décisions budgétaires "d'économies aveugles" et contre la réforme des aides à la promotion de l'emploi (APE).

La réunion a permis d'échanger sur les aspirations et les craintes de chacun

"Ce jeudi, nous avons pu discuter de tous les points qui nous préoccupent. Si certains d'entre eux doivent encore être débattus dans des groupes de travail, des avancées ont tout de même été enregistrées", laissant espérer qu'un accord global pourra être conclu et scellé dans une convention sectorielle avant la fin de cette année, a précisé la représentante du syndicat chrétien sans vouloir en dire davantage sur les "ouvertures" consenties par le gouvernement wallon.

Ce dernier s'est lui aussi félicité de "la volonté de dialogue affichée par toutes les parties à la concertation".

"La réunion a permis d'échanger sur les aspirations et les craintes de chacun, l'objectif partagé étant d'améliorer et de moderniser la fonction publique, dans un souci d'efficacité des services et pour permettre à chaque employé de se voir offrir des conditions et des perspectives de carrière enthousiasmantes à long terme", a ainsi commenté Alda Greoli.

Une nouvelle réunion entre syndicats et autorités régionales est prévue le 20 novembre.