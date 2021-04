Actuellement, il faut un an d'attente pour obtenir son permis tracteur

Si vous comptez passer votre permis tracteur prochainement, armez-vous de patience. Il faut, en effet, attendre plus d’un an pour suivre la formation et passer l’examen.

Des jeunes apprentis conducteurs dans l’embarras

Il s’agit d’un vrai problème pour les jeunes agriculteurs et agricultrices. C’est le cas de Wivinne Ottoul agricultrice à Mohiville sur la commune de Hamois. Cette jeune agricultrice de 28 ans a décidé de reprendre la ferme familiale mais elle n’a pas encore passé son permis tracteur. Elle est sur une liste d’attente depuis presque 2 ans.

"Tant que je suis sur une propriété privée, je peux conduire le tracteur. Mais, quand je vais sur la voie publique je n’ai pas l’autorisation de le conduire. Les champs sur lesquels je dois me rendre sont entourés par cette même voie publique. Cela me handicape fortement car je dois demander à mon mari ou mon papa de me conduire sur place pour être en ordre légalement".

Le monde agricole aurait-il été " mis de côté " ?

Un retard qu’est venu aggravé le confinement, souligne aussi Guillaume Van Binst, Secrétaire général de la Fédération des jeunes agriculteurs. "Je ne comprends pas pourquoi l’obtention du permis voiture a débuté plus vite que le permis tracteur. C’est un peu ubuesque : l’examen voiture pouvait se faire et pas l’examen tracteur. Alors qu’entre une voiture et un tracteur, c’est un peu la même configuration par rapport à l’examinateur et le candidat au permis. On peut considérer que le secteur agricole et le permis G ont été un peu oubliés."

Le goulot d’étranglement se situe au niveau de la formation, plus que l’examen lui-même. Les syndicats agricoles, qui organisent le tracteur école, voudraient plus de moyens pour résorber le retard. Sinon, avertissent les syndicats, certains jeunes agriculteurs seront tentés de prendre la route sans permis.