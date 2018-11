Actiris veut s'attaquer aux discriminations croisées

Actiris, l'office régional de l'emploi à Bruxelles, a récemment commandé et obtenu un rapport sur le phénomène des discriminations croisées, par exemple être une femme et d'origine étrangère. Ou avoir plus de 50 ans et être porteur d'un handicap.

Actiris cherche ainsi à s'outiller davantage afin de mieux lutter contre la discrimination à l'embauche. Et l'enjeu est de taille, puisque d'après Unia, les cas de discrimination à l'emploi ont augmenté de plus de 13% en 2017. Plus de 27% des discriminations à l'emploi sont liées aux critères raciaux, contre 20,7% à un handicap et 15,7% à l'âge.