Actiris, Bruxelles Propreté, Citydev, SLRB, STIB... Les directions des administrations régionales bruxelloises sont-elles politisées ?

Sa désignation est en suspens, elle doit être débattue une nouvelle fois ce jeudi. Si elle est acceptée par le gouvernement bruxellois, Cristina Amboldi ( trésorière de la section DéFi de La Hulpe dans le Brabant wallon) sera-t-elle la première représentante d’un parti politique à diriger une administration à Bruxelles ? Absolument pas ! La majorité des patrons et patronnes sont étiquetés voire encartés. Cet article n'évoque pas les conseils d'administration, organes de représentation politique par essence. On parle ici uniquement des structures dirigeantes, en charge de la gestion quotidienne. Certaines administrations ont été récemment créées comme Urban, Iriscare ou encore Bruxelles Prévention et Sécurité.

Dans ces huit sous-administrations, on retrouve également du personnel politique à leur direction comme Christophe Vanoerbeek (DéFI à Waterloo) pour Bruxelles Mobilité ou Rochdi Khazabi (ancien des cabinets Picqué et Vervoort ) pour Bruxelles Pouvoirs Locaux. La direction de Bruxelles Logement est assurée par Arlette Verkruyssen, ancienne conseillère au cabinet du ministre Open VLD Vanhengel. Celle de Bruxelles International par Anne Claes, déjà directrice des Relations extérieures et ancienne des cabinets Simonet/de Donnea. Celle de Bruxelles Synergie est assurée par Julie Fiszman.

Innoviris, c’est l’organisation régionale pour la recherche et l’innovation qui entend "connecter, stimuler et soutenir financièrement les citoyens, les entreprises, les organismes de recherche et les organisations à but non lucratif". Innoviris est dirigée par Stefaan Sonck Thiebaut, depuis février de cette année. Avant sa désignation, Innoviris était dirigé par Julie Fiszman , désormais à la tête du SPRB (lire plus haut). Stefaan Sonck Thiebaut n'a pas d'antécédents connus avec le monde politique.

Benjamin Cadranel est l’administrateur général de Citydev (OIP) depuis 2013 après avoir été chef de cabinet du ministre-président bruxellois Charles Picqué (PS) et avant cela conseiller au cabinet de Laurette Onkelinx (PS). Cet Ucclois a également été conseiller communal. Citydev est l’ancienne SDRB . Elle propose des terrains et bâtiments pour les entreprises et des logements à la vente pour des particuliers.

Perspective.brussels , c’est l’organe d’analyse des enjeux de la Région bruxelloise. Il est dirigé depuis peu par Antoine de Borman, ancien candidat cdH aux élections régionales . Désigné en juin dernier, il a également été, comme le rappelle son portrait sur le site de Perspective, "conseiller du ministre régional bruxellois de l’Économie et de l’Emploi, puis a rejoint en 2008 le cabinet de la Ministre fédérale de l’Emploi. Il est ensuite devenu directeur du CEPESS (le Centre d’Études Politiques Économiques et Sociales) entre 2011 et 2019." Le CEPESS, c’est le centre d’études du cdH. Particularité : Antoine de Borman a été désigné par un gouvernement dans lequel ne participent plus les Humanistes.

Urban.brussels , c’est l’ex-service Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, dépendant jadis du SPRB. Objectif principal de cette nouvelle administration : "soutenir le développement territorial de la Région de manière durable, en mettant en œuvre la politique régionale en matière d’urbanisme, de patrimoine culturel mobilier et immobilier et de gestion des programmes opérationnels de revitalisation urbaine". Cet organe est dirigé par Bety Waknine, ancienne cheffe de cabinet adjointe de Rudi Vervoort, ministre-président (PS). Bety Waknine a été candidate PS à Forest, tout comme Isabelle Grippa. La nomination de Bety Waknine en 2019 avait fait couler beaucoup d’encre .

Brupartners est l’ancien Conseil économique et social de la Région bruxelloise. Mission : " Réunir les représentants des organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes, des employeurs du secteur non-marchand et des travailleurs de la Région de Bruxelles-Capitale. Brupartners constitue l’organe principal de la concertation socio-économique de la Région." La directrice générale de Brupartners est Caroline Vinckenbosch, ancienne cheffe de cabinet des ministres Cerexhe et Frémault, tous deux cdH.

KANAL-Centre Pompidou est le futur grand musée d'art moderne et contemporain en cours d'aménagement dans l'ancien garage Citroën à Yser. Le projet a été lancé en 2015. Le chef de mission est Yves Goldstein, ex-conseiller communal PS à Schaerbeek, ancien chef de cabinet de Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort. Le secrétaire général est pour sa part Jean-François Leconte, ancien porte-parole et chef de cabinet du ministre DéFi Didier Gosuin .

Le tout nouvel OIP bicommunautaire Iriscare (dans le giron de la Cocom) est l'office en charge de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales (allocations familiales)... Tania Dekens est la directrice d'Iriscare depuis janvier 2019. C'est une sp.a (Vooruit), qui a travaillé pour plusieurs cabinets ministériels sp.a et PS. Elle est conseillère communale à Molenbeek et a dirigé Famifed, l'organisme fédéral en charge des allocations familiales .

Belgique, particratie

On le constate: la toute grande majorité des administrations bruxelloises sont dirigées par du personnel politique. Pour Emilie Van Haute, politologue à l'ULB, ce n'est pas une exception régionale bruxelloise. "L'une des caractéristiques du système politique belge, c'est la place et le poids des partis politiques aux différents niveaux et notamment celui de l'administration. C'est ce qui amène un certain nombre d'observateurs à qualifier la Belgique de particratie, pour faire référence à cette emprise des partis politiques sur différentes dimensions de la vie politique et administrative du pays. Certains pays en Europe ont un fonctionnement similaire. D'autres installent une distance plus grande entre partis et administrations."

Nommer un proche, au niveau idéologique, à la tête d'une administration, c'est une manière pour les partis, ajoute Emilie Van Haute, d'avoir "une entrée, une influence qui permet d'avoir une écoute favorable. Mais on peut aussi envisager les choses dans l'autre sens. C'est peut-être aussi une manière de récompenser un certain nombre de personnes qu'on estime qualifiées et proches. Cela en fait-il des personnes davantage marquées idéologiquement? Il y a aussi, d'autre part, des personnes, des dirigeants, qui ne sont pas passés par des partis mais qui ont des préférences politiques. Même s'ils n'ont pas de cartes de parti, cela ne les rend pas totalement vierges non plus."

Toujours est-il qu'en principe, l'heureuse ou l'heureux élu est désigné après concours, assessement et présentation devant un jury. Les appels à candidature sont explicites quant aux étapes à franchir avant d'espérer obtenir le poste.

Quels sont les objectifs visés?

Ceci étant, avec autant de responsables politisés, l'intérêt général prime-t-il encore devant l'intérêt partisan? Le système n'est-il pas à réformer? "Ici, nous sommes sur des questions normatives et il faut voir quels sont les objectifs visés. Dans une nomination, on peut mettre en avant l'importance de l'efficacité, de la qualité des profils et des recrutements. Ensuite, il y a l'idée de relation plus ou moins élevée avec le politique. Quand ces deux critères ne sont pas concomitants, on peut se retrouver également face à des blocages avec une personne extrêmement compétentes et pas nécessairement alignées avec le ministre de tutelle. Ce qui est important, ce sont les critères de transparence, quels critères prévalent à une nomination pour les candidats et candidates au poste. Il existe des procédures de recrutement qu'on a déjà essayé de réformer (NDLR: la réforme fédérale Copernic, début des années 2000) , de rendre plus transparentes. Mais il subsiste parfois des reflexes. Il n'est pas évident de trouver un processus qui mettent complètement les partis à l'écart."

Les postes de management au sein des administrations se répartissent habituellement entre partis au pouvoir sur base d'une clé, "la même que celle utilisée lors de la répartition des postes ministériels, proportionnelle au poids électoral de chacun des partis (NDLR: la clé D'Hondt). Parfois, c'est indiqué de manière claire et transparente, comme pour les nominations au sein des conseils d'administration. Pour les directions d'administrations, c'est fait de manière plus informelle".