Actiris a reçu près d'un quart d'offres d'emploi en moins depuis le début de la crise

Actiris a reçu 3.145 offres d'emploi en mars, soit une diminution de 7,6% par rapport à l'année passée. Cependant, l'office régional bruxellois de l'emploi note d'importantes différences entre le début et la fin du mois: à partir de mi-mars, ce nombre a en effet chuté de 24,1%, alors qu'il avait augmenté de 4,4% durant la première quinzaine.

L'horeca le plus touché

La baisse des offres d'emplois concerne principalement l'horeca, l'enseignement, l'administration et les garages, précise Actiris jeudi. Des secteurs, par contre, continuent à recruter, comme le commerce, avec 200 offres reçues les 15 derniers jours de mars.

Un impact éventuel de la crise du coronavirus n'était pas encore constaté sur les chiffres du chômage global à Bruxelles. Fin mars, la capitale comptait 88.508 demandeurs d'emploi, pour un taux de chômage de 15,7% (15,5% pour les hommes et 16,0% pour les femmes), soit -1,1% par rapport à mars 2019 et -0,2% par comparaison au mois précédent. La Région enregistrait 8.450 jeunes chercheurs d'emploi, soit 265 de moins sur un an (-3,0%).

Chômage temporaire

C'est plutôt au niveau du chômage temporaire que les conséquences se font ressentir, note Actiris, qui souligne qu'un peu plus d'un million de Belges ont déjà déposé une demande en ce sens, selon des chiffres de la ministre fédérale de l'Emploi.

"Ceci démontre que les entreprises souhaitent revenir le plus vite possible à un niveau d'activité comparable à la situation antérieure à la crise et remettre au travail leurs employés. Si la crise perdure, nous verrons sans doute dans les semaines à venir, des effets sur le chômage complet", estime Bernard Clerfayt, ministre bruxellois de l'Emploi et de la Formation professionnelle.