Actions syndicales devant les trois sites wallons de GSK

C'est une journée importante ce mercredi chez GSK Belgique: le premier conseil d’entreprise depuis l’annonce, par la direction, d’un plan de transformation. Un plan qui risque d’avoir de lourdes conséquences pour l’emploi : près de 1000 personnes avec jusqu’à 720 emplois supprimés chez les employés et les cadres et 125 contrats à durée déterminée non reconduits.

Mardi, pour marquer le coup, la CSC a organisé un rassemblement symbolique. Et ce mercredi matin, c’est au tour de la FGTB et du syndicat libéral de mener une action devant les trois sites wallons de GSK.

Depuis 5h30, des tracts sont distribués aux travailleurs. Un autocollant avec le logo de GSK avec un bandeau noir en signe de deuil.

La FGTB veut éviter les licenciements secs et elle prévient, si les négociations échouent, elle envisagera des actions.