Actions syndicales dans le Hainaut: barrages filtrants, grosse mobilisation carolo et montoise

Des mouvements de grève et des actions syndicales en front commun sont programmées sur l'ensemble du territoire belge ce vendredi. On s'attend à pas mal de perturbations dans plusieurs services. Le Hainaut comme attendu est fort mobilisé.

Mobilisation en Wallonie Picarde

Plusieurs zonings industriels en Wallonie picarde (Hainaut occidental) sont bloqués vendredi matin par le front commun syndical FGTB-CSC. Ces actions sont menées à Mouscron, Tournai, Ath, Antoing et Leuze. "On ne déplore aucun incident", indiquait à 7h00 le secrétaire régional de la FGTB Wapi.

Les premières actions ont débuté vers 05h00 dans la région de Mouscron, où les deux principaux zonings industriels ont été bloqués par des piquets de grève. "Une centaine de personnes participent à ce blocage. Les zonings seront bloqués jusqu'à minuit. Il n'y a eu aucune réaction négative des travailleurs qui avaient été avertis de nos actions par la presse et les réseaux sociaux", explique Gaëtan Vanneste, secrétaire régional FGTB Wallonie picarde. "L'action de la FGTB a été renforcée par la venue de syndicalistes de la CSC du Hainaut occidental. Il n'y a aucun incident. Aux ronds-points filtrés, les usagers nous encouragent en klaxonnant", poursuit-il.

Les zonings à l'arrêt

A Mouscron, des barrages filtrants seront en place aux ronds-points des Bobines, dit des cônes, et de la Martinoire jusque 09h30. Dans la région de Tournai, le zoning d'Orcq-Marquain est totalement bloqué. Toutes les entreprises sont à l'arrêt. Même situation dans le zoning de Leuze où la société Ecofrost est bloquée. A Antoing, la rue du Coucou, entre Antoing et Vaulx (Tournai), est totalement bloquée. Cela concerne les entreprises extractives et de la transformation de la pierre (Cimescaut, Recyhoc, LMET, Bétons réunis...). Seule la clinckererie CBR travaille en mode mineur. A la limite de Fontenoy (Antoing) et de Gaurain (Tournai), le rond-point de la sucrerie Iscal Sugar est aussi bloqué. Depuis 07h00, à l'initiative de la CSC Hainaut occidental, une action de sensibilisation des automobilistes à la réforme envisagée par le gouvernement dans le dossier des métiers pénibles et des pensions est aussi menée au rond-point "Haricot" de la Dorcas. La CSC mènera en fin de matinée une action similaire dans le zoning de Péruwelz.