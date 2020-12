Actions syndicales chez De Lijn : 75% à 90% des trams et bus circulent

Le réseau De Lijn connaît mercredi quelques perturbations en raison de nouvelles actions syndicales. A travers la Flandre, 75 à 90% de tous les trams et bus circulent cependant, indique la société de transport public flamande.

Deux tiers des bus et trams circulent ainsi dans les villes d’Anvers et de Gand. A l’échelle provinciale, presque tous les bus roulent en province d’Anvers et 80% en Flandre orientale.

Dans la province voisine de Flandre occidentale, neuf conducteurs sur dix ont pris leur service. Seul le tram de la Côte circule actuellement à basse fréquence.

Quant au Limbourg, neuf bus sur dix y circulent.

Les mesures "trop peu engageantes", selon les syndicats

De Lijn conseille aux voyageurs de consulter l’application ou le site web de la société avant leur départ.

Les syndicats font grève depuis lundi pour souligner des problèmes avec le service technique et exiger des salaires plus élevés.

Mardi, de nouvelles consultations avec la direction n’ont pas abouti à un accord. "Des mesures sont prises, mais elles sont trop peu engageantes", déclare Jo Van der Herten, secrétaire du syndicat chrétien ACV Services publics.

Des perturbations sont encore attendues jeudi sur le réseau De Lijn.