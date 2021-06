Action syndicale à Chevetogne : deux députés provinciaux coincés dans le domaine

Une réunion relative au bien-être au travail était planifiée ce matin au château du Domaine de Chevetogne, en présence des députés provinciaux Richard Fournaux (MR) et Geneviève Lazaron (cdH).

Quatre jours après le vote des statuts de la régie autonome qui gérera le domaine à partir de 2022, les syndicats y ont vu l’occasion rêvée de faire entendre leur mécontentement. "Je pense que nous avons été gentils et que nous avons multiplié les actions bisounours", avance Fabrice Collignon, délégué CGSP. "Mais ils ont forcé le passage avec la régie, alors nous montons d’un cran."

Les voitures de deux députés sont donc actuellement bloquées à l’entrée du domaine (notamment par un camion), décorées de confettis et d’autocollants. La délégation syndicale a également fait sonner l’alarme du château à l’aide de pétards et de fumigènes. "De plus, aucun membre du personnel ne se rendra aux réunions prévues cet après-midi. Je ne vois pas pourquoi on se présenterait, puisqu’on n'est plus certain de travailler ici à l’avenir." La délégation ne compte pas libérer les voitures avant le départ des agents du domaine, soit vers 16 heures "C’est un peu dommage, car il me semble que c’est dans le dialogue qu’on trouvera des solutions", explique le député-président, Jean-Marc Van Espen. "C’était notamment la philosophie des réunions d’aujourd’hui, où nous présentons au personnel un plan d’action pour une nouvelle organisation au sein des équipes, sur base d’un rapport de Cohezio

Pour rappel, les syndicats craignent depuis des mois une privatisation du domaine et des pertes d’emplois massives d’ici à 2026. "Ce n’est pas la feuille de route", maintient Jean-Marc Van Espen, qui évoque un procès d’intention.