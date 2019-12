Action Greenpeace : comment les militants se sont-ils procuré un camion de pompiers ?

La porte-parole de Greenpeace Belgique, Juliette Boulet, interrogée sur La Première, a répondu que le véhicule a été acheté : "nous avons fait l’acquisition d’un ancien modèle de camion de pompiers. Comme c’est une action internationale, nous avons eu recours aux ressources des différents bureaux de Greenpeace". Selon nos informations, L’ONG s’est procuré l’engin via un site internet d’occasion de véhicules. Il date de 1994, vient d’Allemagne et a coûté 14.000 euros.

Ce jeudi matin, quelques heures avant l’ouverture du sommet européen, Bruxelles fut le théâtre d’une action spectaculaire de la part de Greenpeace. Des militants ont escaladé le bâtiment Europa, pour y déployer des bannières géantes en trompe-l’œil avec des flammes rouges et jaunes, des images de signaux de détresse, de sirène d’incendie et de fumée. Les activistes ont réussi à grimper sur l’édifice grâce à l’échelle d’un camion de pompiers.

Un achat 100% légal

exemple d'annonce sur le site "europe-camions.com", ici en France. - © Tous droits réservés

Les véhicules d’intervention, quand ils sont dépassés, sont mis en vente par les casernes ou les zones de police. En effet, nous avons fait la recherche sur un navigateur. En deux trois clics, nous arrivons sur une page avec des centaines d’annonces pour des camions de pompiers. "Logiquement un véhicule d’intervention pour les pompiers a une durée de vie de 10 ans. Ensuite, on les propose à la vente à des zones de secours belges ou on les met en vente sur un site international de vente aux enchères. Les garagistes les rachètent et ensuite ils peuvent les revendre à des collectionneurs par exemple", explique Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Suite à l’action, le camion de Greenpeace a été saisi administrativement par la police. Mais, comme il a été acquis de façon légale, l’organisation devrait le récupérer dans le courant de la semaine prochaine.