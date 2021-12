Action du personnel Logictics Nivelles devant le magasin Carrefour d’Evere

Ce samedi vers 11 heures trente, quelques dizaines de membres du personnel de Logictics Nivelles, affiliés à la CNE, se sont rassemblés devant les portes du Carrefour d’Evere, en région bruxelloise. Ils voulaient ainsi sensibiliser les clients et la direction du magasin au sort de leur entreprise et à la perte annoncée de 549 emplois. Les travailleurs ont distribué des tracts et interpellé la direction de Carrefour qui est l’unique client de leur entreprise.

Pour le syndicat chrétien, "la fermeture du site nivellois découle d’une stratégie délibérée de Carrefour, qui voit un intérêt financier à délocaliser tout son approvisionnement, depuis un seul site, en Flandre." Les travailleurs espèrent désormais obtenir des conditions de licenciement "dignes", négociées sur base du plan social déjà élaboré en 2016 sur le site de Nivelles, expliquaient ce samedi les travailleurs présents à Evere.