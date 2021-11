Action de protestation contre la fermeture du guichet de la gare de Mariembourg

Dès ce mercredi 1er décembre, il n’y aura plus aucun guichet en service entre les gares de Charleroi et de Couvin. Le dernier, celui de Mariembourg fermera donc demain. Une quinzaine de personnes était réunie ce mardi pour protester contre cette fermeture, majoritairement des militants du PTB. Un délégué CGSP et le porte-parole de navetteurs.be étaient également présents.

"C’est quelque chose que nous constatons depuis 2015 cette fermeture des guichets dans les petites gares" explique Gianni Tabbone, le porte-parole de navetteurs.be. "D’abord on réduit les heures d’ouvertures, on ferme certains jours, puis on constate qu’il n’y a plus de ventes au guichet et cela justifie une fermeture. Il faut se rendre compte que les habitants de Mariembourg vont devoir effectuer 40 kilomètres pour trouver un guichet ouvert, celui de Charleroi-Sud. Ces fermetures touchent principalement les plus précarisés, les illettrés, les personnes âgées, toutes les personnes qui ont du mal à utiliser un automate".

Pour Romain Louette, délégué CGSP à Charleroi-Sud, la problématique de la disparition des guichets est également une question de sécurité. "On ferme le guichet, la gare est déserte plus longtemps, du vandalisme, de la petite criminalité s’installe, c’est un schéma classique. Une étude a été réalisée qui disait qu’une femme sur trois ne se sent pas en sécurité dans les transports en commun. C’est difficile d’imaginer comment on va améliorer ce chiffre avec moins de personnel".