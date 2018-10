Action de grève spontanée des facteurs dans trois communes bruxelloises

Selon les syndicats, les facteurs d'Anderlecht, Saint-Gilles et Forest ont arrêté de travailler ce jeudi matin. "C'est une action qui n'a pas été préméditée" explique Danny Vanhee, délégué syndical SLFP rattaché à Bpost. "L'augmentation des volumes de colis et les imprimés électoraux qui sont souvent sans adresse ont rendu certaines tournées fastidieuses et parfois infaisables", continue le délégué syndical, la cadence a engendré davantage de congé maladie qu'à l'habitude".

Selon le syndicaliste, après négociations avec la direction locale, il a été décidé d'engager, pour le vendredi 5 octobre, une quinzaine d'intérimaires pour renforcer les équipes.

Selon Barbara Van Speybroeck, la porte-parole de Bpost, l'arrêt de travail concernerait uniquement la commune d'Anderlecht où 50% des facteurs n'ont pas effectué leur tournée ce jeudi matin.