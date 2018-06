Action citoyenne à l'aéroport de Deurne contre les projets d'expansion

La plateforme citoyenne Vliegerplein a mené une action samedi à l'aéroport de Deurne, près d'Anvers, contre le "secret" qui entoure les projets d'expansion du site. Quelque 250 personnes d'après les organisateurs et 150 d'après la police ont pris part à la manifestation.

Les participants ont marché du Fort 3 de Borsbeek jusqu'au tunnel qui jouxte l'aéroport flamand, au-dessus duquel ils ont agité des banderoles pendant une quinzaine de minutes.

"On examine actuellement si les pistes de décollage peuvent être prolongées de 15 mètres en direction de Borsbeek et, de l'autre côté, si on peut ensiler la Vosstraat. Si cette information n'avait pas été mise au jour par une question parlementaire au ministre flamand de la Mobilité Ben Weyts (N-VA), on n'en aurait rien su. On en a marre de ces cachotteries", affirme Bert Leemans.

Vliegerplein demande aussi que la Flandre cesse de subsidier l'aéroport tant que la Commission européenne ne s'est pas prononcée sur le partenariat public-privé entre la Région et l'exploitant de l'aéroport. A terme, la plateforme plaide pour la fermeture pure et simple du site de 190 hectares.