Action à Arlon ce dimanche, avec ce slogan: "Quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête"

Quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête! C'est avec ce slogan que ce dimanche 8 mars, Vie Féminine, le Collectif des femmes qui l’ouvrent, et les Equipes Populaires, co-organisent une action à Arlon.

Une mobilisation pour participer activement à la grève des femmes. Un appel international des mouvements féministes. Les précisions de Lucile Stievenard, de vie Féminine :

"On se retrouve à la gare d'Arlon, à 10H30, pour une manifestation très joviale, ouverte à toutes et à tous, et à tous âges, pour pouvoir faire entendre notre envie d'avancer."

Au menu, concert de casseroles, flashmob et une marche dans Arlon.