Acoz : l’instant musical offert par un sinistré à tous les bénévoles

C’est peut-être l’image qui fait du bien, ce samedi. La veille nous avions rencontré Marco Badalamenti, alors qu’il branchait une pompe pour poursuivre l’évacuation des eaux qui sont montées à plus d’un mètre, dans sa maison, jeudi. Marco, c’est un dandy et son intérieur est à son image, soigné. Et malgré le fait qu’une grande partie de ce qu’il possède soit anéanti, raclette à la main, il relativisait, hier : "Quand j’entends qu’il y a des morts dans la province de Liège, en Allemagne, franchement je relativise. Le seul moment où j’ai failli craquer, c’est quand on est venu me proposer un bol de soupe et un morceau de pizza. Cette solidarité, c’est juste super émouvant".

Et cette solidarité elle s’est à nouveau manifestée, aujourd’hui, 48 heures après le drame. Alors toujours aussi reconnaissant, Marco a sorti son saxophone, l’instrument qu’il nous disait avoir veillé à mettre à l’abri au plus vite quand les eaux sont montées. Marco est un mec positif, un gars plein d’humour.

Raindrops Keep Fallin' on My Head

Alors au moment où tous les bénévoles de la rue marquaient une pause pour manger un bout, il s’est mis à jouer "Raindrops Keep Fallin' on My Head", un standard américain repris par Sacha Distel en français sous le titre "Toute la pluie tombe sur moi". C’est tout l’humour de Marco qui relativise et voulait saluer la solidarité.