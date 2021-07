Acoz, Ham-sur-Heure, Bouffioulx, Châtelet… les crues menacent à présent l’Est du Hainaut

C’est le cas par exemple à Acoz, dans l’entité de Gerpinnes, où la situation est la plus critique, nous dit-on du côté des pompiers. Alors que cela semblait plutôt calme ce matin, tout est monté d’un coup, en une heure, en milieu de matinée, prenant habitants et autorités de cours. Le niveau de l’eau est tel qu’à certains endroits, on n’aperçoit plus que le toit des voitures. Une dizaine de personnes ont été évacuées jusqu’à présent.

Autres communes problématiques à proximité : Ham-sur-Heure, Marbaix, Bouffioulx, ou encore Châtelet où l’on nous signale d’importantes coulées de boue. A Ham-sur-Heure, Des habitants ont été évacués de leurs logements tout comme à Aiseau-Presles où la Biesme est sortie de son lit.

A Châtelet toujours, une maison de repos – Pierre Paulus – a dû être évacuée. Ses résidents ont été accueillis dans les hôpitaux de la région.