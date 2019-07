Acoz : Francis Lalanne, coquîs par la balle pelote

Non, ne cherchez pas de faute dans le titre de l’article. Les Coquîs, c’est le nom des habitants d’Acoz et c’est également le nom de l’équipe locale de balle pelote. Et c’est précisément le ballodrome de la petite cité hennuyère qui accueillait ce samedi la finale de la Coupe de Belgique. Depuis mardi, les éliminatoires de cette Coupe de Belgique s’y sont déroulés, mettant aux prises les meilleures équipes belges de la saison. Et ce 20 juillet, les demi-finales puis la finale mettaient aux prises les équipes de Kerksen, Thieulain, Sirault et Wieze. Un événement rehaussé de la présence d’un invité de prestige.