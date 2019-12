Acosse: des chasseurs réalisent des aménagements pour favoriser l'expansion du petit gibier

En début de journée, chasseurs et traqueurs forment un rond.

Ils écoutent les consignes de sécurité et les objectifs de tir expliqué par le directeur de chasse, Simon Lehane: "Au niveau des faisans, vous pouvez tirer les coqs, pas de poules. Un lièvre est ouvert sur la battue. Au niveau des chevreuils, on tire les chevillards et les brocards. Pas de chevrettes. Pour les bécasses et les pigeons ramiers, il n'y a pas de problème".

Un lièvre pour 100 hectares

Au total, neuf chasseurs sont présents. Abattre un seul lièvre par 100 hectares, n'est-ce pas frustrant ? Arnaud Thonar, chasseur, répond: "Non, pas du tout. C'est le principe de gestion en bon père de famille. Notre but est de faire remonter les populations du petit gibier. Nous restons calmes et nous apprécions de voir les autres lièvres courir".

La présence nécessaire des traqueurs et des chiens

Pour la bonne réussite de la chasse, la présence de traqueurs et des chiens est nécessaire. Les hommes et femmes présents viennent avec des motivations diverses. "Je ne suis pas chasseur. C'est juste le plaisir de travailler avec mon chien. C'est une journée fatigante surtout pour mon chien qui fait des kilomètres et dans les ronces, c'est du costaud !". Un peu plus loin, une femme dirige son chien à l'aide d'un sifflet. "Je me sens en sécurité. Nous portons des vêtements très visibles. Les chasseurs ont un angle de tir de trente degrés, très haut de manière à nous protéger", explique Patricia Lehane.

La disparition du petit gibier

Dans les plaines de Hesbaye, la présence du petit gibier est en chute libre à cause notamment de l'urbanisation, du remembrement, des immenses parcelles à cultiver et de l'utulisation des produits phyto-sanitaires. Pour inverser la tendance, Simone Lehane et quelques chasseurs ont réalisé dans les champs des aménagements. "Nous plantons des haies. Nous créons des zones refuges et des zones nourricières en collaboration avec les agriculteurs. Tout cela pour la petite faune des plaines, les espèces gibiers comme toutes les autres espèces de la biodiversité", explique le jeune chasseur, membre du conseil cynégétique de Hesbaye.

Et les résultats sont payants

Les chasseurs sortent les jumelles et la calculette. "Nous comptions sur la plaine six ou sept lièvres et nous en comptons, la nuit, une petite centaine", conclut Arnaud Thonar.

Souvent critiqués

Les chasseurs sont très souvent au centre de polémiques. Il faut rappeler à l'ordre ceux qui ont un comportement inadéquat. C'est le point de vue du chasseur Dominique Noël: "Quand quelqu'un roule à 160 km/h sur l'autoroute, on lui met un procès. Quand un chasseur fait une connerie, il faut lui dresser un procès-verbal également. Ce n'est pas pour cela qu'il faut interdire la chasse. Ce n'est pas parce que l'on roule à 160 km/h que l'on interdit les voitures. Il faut trouver un juste milieu et avoir raison garder".

Ces comportements éthiques favorisent une meilleure communication entre les chasseurs et leurs détracteurs.