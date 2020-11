Acheter des terres agricoles en Flandre et en Wallonie : le ministre bruxellois Alain Maron présente ses excuses

Politique planificatrice digne des meilleurs régimes communistes

"Collectivisme", "sectarisme"… Les mots sont forts et accusent Alain Maron de sombrer dans le dogmatisme. Ils rejoignent, en quelque sorte, ceux repris dans l’éditorial de La Libre de ce mercredi. Francis Van de Woestyne s’interroge : "Sur quel continent, dans quel siècle, dans quel régime politique Alain Maron vit-il, ou souhaite-t-il vivre ?"

L’éditorialiste poursuit : "L’annonce d’Alain Maron, certes assortie de 'si' et de 'peut-être', révèle une méconnaissance assez stupéfiante du monde agricole. […] Les agriculteurs n’ont pas attendu qu’un élu en découvre les vertus pour pratiquer ce genre de culture" à savoir locale, durable, de qualité. "Les propos du ministre Maron sont atterrants. Sur le plan idéologique d’abord. Sa manière de penser contient des relents de politique planificatrice dignes des meilleurs régimes communistes."

Mangeurs de quinoa, de lentilles et de salade de blé

Personnel, discourtois, intégriste : La Libre sort le bazooka. "Ce solo est curieux. Il semble aussi vouloir décider comme si les Belges étaient tous de la même sensibilité que lui, mangeurs de quinoa, de lentilles et de salade de blé. La caricature est sans doute grossière. D’accord. Mais l’écologie est une doctrine qui façonne notre société et qui a déjà beaucoup influencé celle des autres partis. Il faut en retenir les bienfaits, pas les excès. Il y a heureusement parmi les écologistes des personnes moins bornées, plus respectueuses et, au final, plus efficaces que lui pour faire avancer une écologie responsable et non punitive."

Cet édito rappelle celui de L’Echo, en juin dernier. Alain Maron avait déjà essuyé de vives critiques après avoir suggéré de cultiver des céréales sur l’avenue du Roi à Forest. "Alain Maron fait un four", titre le journal économique. "Au-delà des moqueries (sur les réseaux sociaux), la faisabilité du projet interpelle sérieusement" en termes de récoltes, de logistique, de passage de la moissonneuse-batteuse… Alain Maron, KO pour la seconde fois cette année ?

Tout d’abord, que dit la déclaration de politique générale bruxelloise, telle que lue en juillet 2019 par le ministre-président Rudi Vervoort (PS) devant les parlementaires fraîchement élus ? Quand il s’agit d’agriculture urbaine et de favoriser les circuits courts, les composantes PS-Ecolo-DéFi s’accordent sur les points suivants.

Une ceinture alimentaire pour nourrir Bruxelles

"Afin de promouvoir l’agriculture urbaine et périurbaine et la consommation de denrées alimentaires locales, durables et financièrement accessibles, le Gouvernement mobilisera des moyens ambitieux au travers d’une Alliance 'Emploi – Environnement – Alimentation durable'. Cette Alliance rassemblera les acteurs de Bruxelles et ses environs investis dans l’agriculture urbaine, l’horeca, la transformation et la distribution, la formation et l’emploi."