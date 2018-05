Accueil syndical pour Maggie De Block qui inaugure une aile gériatrique au CHR Mons-Hainaut

La ministre de la Santé Maggie De Block (Open VLD) est arrivée peu avant 16 heures au CHR Mons-Hainaut ce lundi après-midi pour inaugurer une nouvelle aile gériatrique. Le Centre Hospitalier est situé à l'avenue Baudouin de Constantinople. Il est plus connu des Montois sous le nom de Saint-Joseph.

Devant l'hôpital, une centaine de militants syndicaux attendait la ministre. La CSC et la FGTB s'indignent de l'attitude de la ministre dans le dossier du projet de réforme des hôpitaux. Le Front commun syndical du secteur hospitalier, privé et public, exige une réelle concertation sociale préalable, à intégrer dans le projet de loi. Il exige aussi une adaptation à la réalité wallonne et bruxelloise, notamment en ce qui concerne le nombre de réseaux et leur superposition possible.