Accord entre syndicats et direction à la Stib: bus, trams et métros rouleront ce mardi

La direction de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (Stib) et les syndicats sont arrivés à un accord lundi en fin d'après-midi, au terme de longues heures de discussions. Les bus, trams et métros rouleront à nouveau normalement demain/mardi, alors que la circulation est perturbée sur l'ensemble du réseau ce lundi en raison d'une grève initiée par les syndicats CGSP et CGSLB.

"A l'issue de cette réunion de conciliation constructive, qui se déroulait au SPF Emploi et Travail, les différentes parties sont parvenues à un accord sur les principes d'organisation du travail et la concertation à venir au sein de Field Support, le département de la Stib notamment chargé d'assurer la sécurité sur le réseau de transport public bruxellois", a précisé la direction dans un communiqué.

"Les partenaires sociaux se sont également mis d'accord sur un calendrier de négociations concernant les autres points en cours de discussion au sein de l'entreprise", a-t-elle ajouté.

Une réunion "positive"

Côté syndical, on se montre également satisfait. "Nous sommes contents. Nous n'avons pas obtenu 100% de ce que nous demandions mais des avancées ont été enregistrées et la direction a pris des engagements fermes", notamment en termes d'emplois, a ainsi commenté Stephan de Muelenaere, secrétaire permanent de la CGSLB. "La réunion de ce lundi était positive. Espérons que toutes les parties restent dans cette logique-là", a poursuivi le responsable du syndicat libéral.

La CGSP et la CGSLB avaient déposé un préavis de grève ce lundi pour dénoncer divers problèmes opérationnels qui engendrent "un climat social néfaste" au sein de la société des transports en commun bruxelloise. La CSC Services publics avait, elle, choisi de ne pas suivre le mouvement.