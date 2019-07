Accord de gouvernement bruxellois: Barbara Trachte, une juriste passionnée par la petite enfance

Barbara Trachte montera finalement dans le gouvernement bruxellois au terme d'une assemblée générale mouvementée des écologistes. Cette juriste schaerbeekoise sera secrétaire d'Etat en charge de la Transition économique et ministre-présidente de la Commission communautaire française.

Née en 1981, de mère rwandaise, Barbara Trachte est diplômée en droit et spécialiste du droit international. Elle a été élue en 2009 pour la première fois au parlement bruxellois et a rejoint le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles quelques mois plus tard. Sous la précédente législature, elle a été la cheffe de groupe des écologistes dans cette assemblée.

Tant au parlement régional qu'au parlement communautaire, Barbara Trachte a fait de la petite enfance l'un de ses domaines de prédilection, estimant que c'est dès le plus jeune âge que la lutte contre les inégalités devait commencer.

La députée bénéficie d'une légitimité forte au sein du parti. Elle était pressentie comme secrétaire d'Etat mais la co-présidence lui avait d'abord préféré une parlementaire nouvellement élue, Isabelle Pauthier, dont la candidature a été rejetée par les militants.

Ecolo devra par ailleurs désigner une autre négociatrice pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, une mission remplie jusqu'à présent par Mme Trachte.