Accord chez Ores entre syndicats et direction

Les grèves tournantes sont finies chez Ores, le gestionnaire de gaz et d’électricité. Un accord a été trouvé entre direction et syndicats sur la question des rémunérations. Depuis deux semaines, des employés avaient organisé des grèves tournantes sur plusieurs sites afin de protester contre un système d’évaluation injuste à leurs yeux.

A la base du conflit, un système de rémunérations basé sur des évaluations annuelles. Un système qui prenait notamment en compte l’attitude de l’employé ou encore son rapport à ses collègues. 80% des 2300 employés que compte la société y étaient soumis. Ce système d’évaluation devait donc déterminer le salaire des employés. Totalement injustifié pour les travailleurs.

Aujourd’hui, ce système d’évaluation tombe comme l’explique Christian Jacobs, porte-parole de la CNE pour le secteur gaz et électricité : « les employés à partir d’aujourd’hui ne seront plus soumis à un système d’évaluation. Une nouvelle grille barémique sera mise en application à partir de 2020 et comportera 14 catégories ». Il ajoute que : « dès ce lundi matin, des assemblées générales auront lieu sur tous les sites d’Ores afin d’expliquer la teneur de l’accord aux travailleurs ». Le syndicat qui se dit « satisfait de cet accord qui va permettre à tous les employés de continuer le travail dans un climat serein ».