Accidents mortels rue du Port à Marchienne-au-Pont : une réaction attendue

On le sait depuis longtemps, la rue du Port à Marchienne-au-Pont est une des routes les plus meurtrières de Charleroi. Ce week-end, le virage à la sortie du pont du canal a encore été le théâtre d’un accident mortel. Un motard de 21 ans a perdu la vie. Ces dernières années, il y a eu des dizaines d’accidents, des dizaines de blessés et aussi de nombreux morts.

"Le principal problème est la vitesse excessive, constate David Quinaux, le porte-parole de la zone de police de Charleroi. A la sortie du virage, il y a des stries métalliques qui servent de joints à ce pont. Ce sont ces joints qui rendent la chaussée glissante et c’est pour cette raison que la vitesse est limitée à 70 km/h. Une limitation de vitesse qui n’est pas bien respectée. Dans la plupart des constats d’accident dressés, le dépassement de cette vitesse maximale est en cause."

A chaque accident, un constat est donc dressé par la police. Du coup, au fil des ans et des accidents, l’endroit est apparu dans les statistiques comme un point noir du réseau routier carolo. Mais cette fois, avec cette répétition inquiétante d’accidents graves, le SPW mobilité a décidé de convoquer la commission provinciale de sécurité routière. Une commission qui peut être activée dans des situations problématiques comme celle-ci. Elle regroupe tous les intervenants concernés par le problème.

"Dans ce cas-ci, des représentants de la commune, de la police, des Tecs et du SPW mobilité vont se réunir pour agir, explique Christophe Blérot, porte-parole du SPW mobilité. Cette commission va étudier toutes les possibilités pour améliorer la situation. Mais tout n’est pas envisageable car chaque situation a ses contraintes spécifiques qui sont parfois complexes, difficiles à concilier. Ici, par exemple, on ne peut pas faire les mêmes aménagements qu’en pleine ville. La commission va étudier toutes les pistes avec un objectif : contraindre les conducteurs à rouler moins vite à cet endroit."