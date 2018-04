Un accident s’est produit sur le ring de Bruxelles, en circulation intérieure, peu avant Wemmel vers Zaventem. Il y a d’importantes files sur 4 km et un retard estimé à une heure.

On observe également des répercussions sur l’E40 venant de Gand, entre Ternat et Grand-Bigard sur 5 km avec 20 minutes perdues. La curiosité provoque aussi des files en circulation extérieure sur le ring entre Grimbergen et Wemmel vers Grand-Bigard. Il y a d’importantes files sur 4 km et un retard estimé à une heure.