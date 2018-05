Accident sur le ring de Bruxelles à Vilvorde: 15 kilomètres de files

En plus des gros embarras de circulations dus à la fermeture des tunnels à Reyers, des files supplémentaires sont à prévoir à haute de Vilvorde suite à un accident. La chaussée est fermée le temps de rétablir la situation.

La bande de droite est neutralisée vers Zaventem. Il y a 15 kilomètres de files en amont. Le retard est estimé à plus d’une heure. On signale également 10 km de files dans l’autre sens, probablement dues à la curiosité. Le retard avoisine les 35 minutes et a été causé par un accident qui s’est produit aux alentours de 16h30 sur le ring de Bruxelles, en circulation intérieure, à hauteur de Vilvorde.