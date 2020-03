Accident sur la E411: l'autoroute toujours fermée vers Bruxelles, réouverture prévue ce mardi

La citerne s'est détachée du camion et s'est renversée sur l'autoroute, provoquant la fermeture de la circulation en direction de Bruxelles. Les opérations de pompage sont toujours en cours. - © Marc Lerchs

Un spectaculaire accident s'est produit ce lundi après-midi sur l'autoroute E411 à hauteur de Corroy-le-Grand, dans le sens Namur-Bruxelles. Un camion-citerne a percuté un camion-tampon peu avant une zone en travaux.

Sous le choc, la citerne s'est détachée du camion et s'est renversée sur l'autoroute. Les opérations de pompage du produit qui se trouve à l'intérieur, entre 23.000 et 30.000 litres d'acide acrylique industriel, sont toujours en cours et devraient se terminer vers une heure du matin. Ce sont ensuite deux grues qui devront redresser la citerne endommagée, et dégager le camion, ce qui nécessitera peut-être à nouveau la fermeture de l'autoroute dans les deux sens. Les pompiers pourront ensuite procéder au nettoyage de la chaussée. Seule une légère fuite avait été observée sur la citerne, occasionnant la perte de quelques dizaine de litres sur la chaussée, sans causer de dégâts majeurs.

Une réouverture complète de l'autoroute vers 4h30 du matin

La circulation sur la E411 en direction de Bruxelles est toujours interdite. Les déviations entre les sorties 11 (Thorembais-Saint-Trond) et 9 (Corroy-le-Grand) sont encore obligatoires.

L'autoroute avait été fermée dans les deux sens de circulation lundi en fin d'après-midi, avant d'être rouverte vers Namur. Des déviations avaient été mises en place, occasionnant de très gros embouteillages sur l'E411 et les routes secondaires, ainsi que sur les chemins de remembrement.

La réouverture complète de l'autoroute est prévue pour ce mardi matin aux alentours de 4h30.